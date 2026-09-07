В Киевском национальном университете имени Шевченко назвали специальности, на которых остро не хватает студентов: недобор достигает 50 %

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в этом году остро не хватает абитуриентов на естественнонаучные и технические специальности. Так, в частности, недобор наблюдается на специальности Прикладная физика и наноматериалы, куда в 2025 году поступили 22 человека, а в 2026-м — всего семь. В то же время на специальности Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника зачислили 12 абитуриентов, тогда как лицензионный объем на эти две специальности составляет 120 мест, а учиться будут лишь 19 первокурсников.

Механико-математический, химический, физический и радиофизический факультеты КНУ им. Шевченко в этом году имеют недобор в среднем до 50%, сообщает украинское СМИ. Заместитель декана факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем университета им. Шевченко Юлия Веремий отмечает, что в последние пять лет наблюдается тенденция к сокращению числа абитуриентов на факультет и в целом на направления STEM.

По ее словам, потери в этой сфере в значительной степени связаны с отъездом многих способных школьников и студентов за границу. В то же время определены 46 специальностей, которым оказывается особая поддержка, 40 из них – гражданские, на них легче поступить.

Напомним, что 39 888 абитуриентов не сдали математику на национальном мультипредметном тесте (НМТ) — это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели порог хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины — лишь 1 283.

Такие результаты приведены в отчете Украинского центра оценки качества образования. Всего экзамен сдавали 329 тысяч абитуриентов, из них 280 797 участников – 85,2% – преодолели порог по всем четырём предметам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету абитуриенты показали лучший результат на НМТ 2026.

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