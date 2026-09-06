Стало известно, по какому предмету абитуриенты показали лучший результат на НМТ 2026: средний балл – 156
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Наивысший балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриенты получили по предмету на выбор – немецкий язык – 156. Далее в списке идет французский язык – 151,9 баллов, третье место занимает английский – 151,3.
Соответствующие результаты опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования, который обнародовал отчет о вступительной кампании. Самый низкий средний балл был по математике – 131,9.
Средние результаты участников, преодолевших проходной балл по соответствующему предмету
Средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших проходной балл по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100–200 баллов.
Напомним, что 39 888 абитуриентов не сдали математику на НМТ — это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели порог хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины — лишь 1 283.
Такие результаты приведены в отчете Украинского центра оценки качества образования. Всего экзамен сдавали 329 тысяч абитуриентов, из них 280 797 участников — 85,2% — преодолели порог по всем четырём предметам.
Сколько участников не преодолели проходной балл по предметам:
Также немецкий язык не сдали 31 участник (0,9%), испанский – 11 (7,3%), французский – 6 (2,3%).
Максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету в этом году набрали 3 712 участников – больше всего по английскому языку (2 194 результата) и математике (1 152 результата). Историю Украины на двести баллов сдали 366 абитуриентов, украинский язык — 267, украинскую литературу — 175, физику — 52, а географию — всего шесть.
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