Стало известно, по какому предмету абитуриенты показали лучший результат на НМТ 2026: средний балл – 156

Наивысший балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриенты получили по предмету на выбор – немецкий язык – 156. Далее в списке идет французский язык – 151,9 баллов, третье место занимает английский – 151,3.

Соответствующие результаты опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования, который обнародовал отчет о вступительной кампании. Самый низкий средний балл был по математике – 131,9.

Средние результаты участников, преодолевших проходной балл по соответствующему предмету

Немецкий язык – 156,0

Французский язык – 151,9

Английский язык – 151,3

Испанский язык – 148,2

Биология – 143,7

География – 143,7

Украинский язык – 142,0

История Украины – 141,1

Химия – 138,7

Украинская литература – 137,2

Физика – 135,9

Математика – 131,9

Средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших проходной балл по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100–200 баллов.

Напомним, что 39 888 абитуриентов не сдали математику на НМТ — это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели порог хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины — лишь 1 283.

Такие результаты приведены в отчете Украинского центра оценки качества образования. Всего экзамен сдавали 329 тысяч абитуриентов, из них 280 797 участников — 85,2% — преодолели порог по всем четырём предметам.

Сколько участников не преодолели проходной балл по предметам:

по английскому языку — 1 958 участников (1,8%);

по украинскому языку – 6 217 (1,9%);

по украинской литературе – 1 394 (3,9%);

по физике – 1 229 (12%);

по истории Украины – 1 283 (0,4%);

по химии – 235 (8,5%);

по биологии – 121 (0,2%);

по географии – 52 (0,1 %).

Также немецкий язык не сдали 31 участник (0,9%), испанский – 11 (7,3%), французский – 6 (2,3%).

Максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету в этом году набрали 3 712 участников – больше всего по английскому языку (2 194 результата) и математике (1 152 результата). Историю Украины на двести баллов сдали 366 абитуриентов, украинский язык — 267, украинскую литературу — 175, физику — 52, а географию — всего шесть.

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