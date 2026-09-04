Рейтинг школ Киева 2026: какие учебные заведения стали лучшими по результатам НМТ

Естественнонаучный лицей № 145 Печерского района гоорода Киева стал лидером в рейтинге школ по результатам выпускников на национальном мультипредметном тесте в 2026 году с рейтинговым баллом 148,4, тогда как средний балл экзамена составляет 173,4. Все 73 ученика, сдававших экзамен, успешно справились с ним.

Список лучших школ Киева опубликовал портал Освіта.ua. Рейтинговый балл каждого учебного заведения был рассчитан на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам, а также с учетом общего количества тестов, сданных выпускниками каждой школы.

Топ-10 лучших школ Киева по результатам НМТ 2026

Название учебного заведения Рейтинговый балл Балл НМТ Учащихся/тестов Естественно-научный лицей №145 Печерского района г. Киева 148,4 173,4 73/276 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 147,7 172,5 78/308 Русановский лицей Днепровского района г. Киева 146,5 171,5 50/192 ООО "Киевский лицей "Ки скул" 146,2 171,9 6/24 Частное общеобразовательное учебное заведение II–III ступеней "Лицей "Экология и культура" 146,1 171,7 9/32 ООО "Центр образования "ОПТИМА" 146 146 1945/7412 Лицей "Интеллект" Дарницкого района г. Киева 145,8 170,4 73/280 ООО "Новопечерская школа-лицей I–III уровней" 145,1 170,4 20/80 Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" г. Киева 143,6 167,4 93/372 Политехнический лицей Национального технического университета Украины "КПИ" г. Киева 143,3 166,9 107/428

В то же время технический лицей Киевского политехнического института им. Сикорского, выпускники которого в этом году получили 22 максимальных результата на НМТ, стал лучшим учебным заведением столицы среди учеников, набравших 200 баллов. Его выпускники получили 13 максимальных результатов по математике, 8 – по английскому языку, один – по истории Украины. При этом двое будущих студентов набрали по 200 баллов по двум предметам.

Не менее высокими оказались результаты Европейского коллегиума. Учебное заведение имеет 12 максимальных результатов на НМТ 2026. Девять выпускников получили как минимум один результат в 200 баллов, а трое сдали на максимальный балл сразу два предмета.

Школы ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ (85% рейтингового балла).

Поскольку количество тестов, сданных выпускниками каждой школы, значительно различается в разных учебных заведениях (от максимального значения в 7412 тестов до минимальных 4-х в малокомплектных школах), была сделана поправка на количество тестов, сданных выпускниками школы (15% рейтингового балла). Также из рейтинга исключены школы, в которых общее количество тестов НМТ, сданных их учениками, составляет пятнадцать или менее, а из предметных рейтингов исключены школы, количество участников в которых по определенному предмету составляет четыре или менее.

При расчете использован коэффициент доверия к среднему баллу, рассчитанный следующим образом: К = количество тестов, сданных в школе / максимально возможное количество тестов.

Среднее значение баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, рассчитано как среднее арифметическое результатов всех тестов, сданных в школе (или по отдельному предмету) с учетом несданных тестов (участник не преодолел порог "сдал/не сдал"). Таким тестам при расчёте среднего арифметического присвоено значение "0", поэтому в некоторых школах значение среднего балла может составлять менее 100. Если выпускник школы не явился на тест, такой тест не учитывается при расчете. Выпускники школ прошлых лет, сдавшие тесты в 2026 году, в рейтинге не учитываются.

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