Когда детям нужно съезжать от родителей: Олег Чабан объяснил на примере птиц, которые выталкивают птенцов из гнезда

Оптимальный возраст, когда дети должны съезжать от родителей, – после 18 лет. В частности, в этот период даже юридически ребенок переходит в состояние взрослости, может голосовать и официально работать.

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Об этом рассказал украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан в интервью "Здоровому разговору". Специалист на примере птиц, которые выталкивают своих птенцов из гнезда, чтобы они учились сами "зарабатывать деньги в виде своих лягушек, собирать муравьев". Поэтому когда дети уже могут сами справиться с собой, они должны сепарироваться от родителей.

"18-тилетний возраст, это юридический возраст, когда ребенок перестает быть ребенком 18 лет, он приходит в состояние взрослости и паспорт позволяет ему и голосовать, и поступать на работу, и делать, что он хочет, с подсказками родителей. Поэтому я думаю, что как раз этот возраст после 18 лет - это реальное отделение", – сказал Чабан.

"Взрослые птицы выталкивают своих птенцов, да? Тогда, когда они, они же не там не собираются на родительское собрание и говорят: "Нужно ему уже зарабатывать деньги в виде ловить своих лягушек, собирать муравьев и так далее". решили, подняли руки, вручили диплом школы и копнули назад". Но биология не зря настроена так, что они интуитивно начинают подталкивать", – добавляет он.

В то же время, люди часто забывают о том, что они вышли из природы, кроме того, они более социализированы. А дети становятся пассивными, ведь привыкли "открывать клюв и получать свою лягушку".

"Тебя кормили ребенком кормили. Такой пассивный вариант. И ты привыкаешь к этому. Ты привыкаешь открывать клюв и получать свою лягушку и все. И сидишь, а у тебя уже есть перья. Человек немножко забывает, он все-таки социализирован, он хотя из природы вышел, но устраивает какие-то свои индивидуальные игры в своих мозгах", – объясняет психиатр.

Однако, по его словам, действительно идеального возраста нет, ведь это о понимании, что ребенок уже сформирован и умеет нести определенную ответственность. Ведь физиологически мозг завершает свое формирование в 23-25 лет. В то же время, формирование нейронных сетей продолжается до 33 лет.

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