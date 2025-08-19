Когда лучше начинать давать ребенку рыбу и какую именно: шпаргалка для родителей

Рыба считается одним из самых ценных продуктов в рационе, ведь содержит белок, витамины и микроэлементы, необходимые для развития. Но у многих родителей возникают сомнения: когда именно знакомить малыша с этим продуктом и какую рыбу выбрать первой. Одни волнуются из-за возможной аллергии, другие – из-за вредных веществ, которые могут накапливаться в некоторых сортах. На самом деле все значительно проще, если придерживаться нескольких базовых правил.

О том, как правильно давать рыбу ребенку, рассказали эксперты из yummo app на странице в Instagram.

С какого возраста давать рыбу

Стоит познакомить ребенка с рыбой уже с начала прикорма – примерно с 6 месяцев. В это время пищеварительная система малыша уже готова усваивать новый продукт. Начинать нужно с очень маленького количества, буквально с кусочка размером с горошину. Если после нескольких попыток нет негативной реакции, продукт можно постепенно вводить в рацион.

Какую рыбу выбрать первой

Распространенное мнение, что стоит начинать только с белой рыбы, на самом деле является мифом. И белая, и красная рыба могут подходить для прикорма, главное – чтобы сорт имел низкое содержание ртути и других нежелательных веществ. Для детей хорошо подходят:

форель (пресноводная)

минтай

тилапия

дорадо

хек

скумбрия

сельдь,

лосось

сардина

треска

полосатый тунец (в том числе консервированный)

Зато некоторые виды рыбы следует полностью исключить из детского питания: королевская макрель, морской окунь, акула, меч-рыба, большеглазый и голубой тунец.

Как подавать рыбу ребенку

В первые попытки рыбу следует предлагать только в хорошо термически обработанном виде. Для детей до 5 лет подходит исключительно полностью приготовленный продукт – вареный, тушеный или запеченный. Важно тщательно очищать рыбу от костей и подавать в удобной форме:

с 6 месяцев – мягкие длинные брусочки или пюре

с 9 месяцев – маленькие кусочки или котлетка на один укус.

Как часто давать рыбу

Отдельных норм для прикорма нет, поэтому можно ориентироваться на общие рекомендации: примерно две порции рыбы в неделю. Одна из них должна быть жирной – именно такая рыба содержит омега-3 кислоты, важные для развития мозга и зрения. Со временем размер порции увеличивается и должен равняться площади ладони ребенка без пальцев.

Рыба может стать прекрасным дополнением к прикорму уже с полугода. Главное – выбирать безопасные сорта с низким содержанием ртути, вводить постепенно и предлагать только в тщательно приготовленном виде. Такой подход позволит разнообразить питание малыша и сделает его более сбалансированным.

