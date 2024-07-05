Когда начнется учебный год в школах Ивано-Франковска: власти опровергли громкий фейк

Власти Ивано-Франковска опровергли информацию о том, что 2024/2025 учебный год в школах города начнется в августе. Руководитель департамента образования Ивано-Франковского городского территориального общества Виктория Дротянко заверила, что такие сообщения – фейк.

По словам чиновницы дети пойдут в учебные заведения, как всегда, 1 сентября. Об этом Дротянко сообщила в Facebook.

"Обучение в школах в августе – фейк. Планируем начать новый учебный год 1 сентября", – говорится в сообщении.

В департаменте образования и науки добавили, что, несмотря на отключение электроэнергии, школьники раньше выходить из летних каникул не будут, передает Прикарпатская информационная корпорация.

"Городским советом пока не принимались никакие решения, предусматривающие начало обучения раньше соответствующей даты. Возможно, что школы будут работать в комбинированном формате – офлайн и онлайн, в зависимости от ситуации в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, предварительно городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что Первый звонок в школах может состояться 1 или 15 августа. По его словам, сейчас продолжаются тревожные вещи в стране, так что точная дата начала обучения может сместиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Львова учебный год начнется в августе.

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