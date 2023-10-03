Когда осенние каникулы 2023 в Украине: график и сколько будут продолжаться

Около полумиллиона украинских школьников начали посещать школу с сентября, и большинство из них в предвкушении осенних каникул. В 2023-2024 учебном году решение по этим датам принимается местными органами ввиду ситуации безопасности.

Чаще всего осенью школьники отдыхают в конце октября – начале ноября. OBOZREVATEL собрал информацию, в каких регионах и в какие даты будут осенние каникулы 2023 года.

Самыми первыми идут дети, которые учатся за триместрами на территории Украины – их отдых уже начался со 2 октября, а 8-го они вернутся за парты.

В Киеве осенние каникулы продлятся с 23 по 29 октября 2023 года, отметили в Киевской городской государственной администрации.

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В Киевской области кое-где учебные заведения приняли решение начать осенний отпуск чуть позже – с 30 октября по 7 ноября, другие же школы придерживаются графика столицы.

В Полтавской области – с 23 по 29 октября.

Черкасские школьники уйдут на осенние каникулы 30 октября, а вернутся 5 ноября.

В Харькове отдых в школах будет с 23 по 29 октября.

Ученики Днепра будут на каникулах с 30 октября по 7 ноября.

Школьники Житомира уйдут на осенние каникулы 21 октября и вернутся 29-го.

Напомним, что каникулы в течение года могут смещаться, в частности из-за проблем с электроэнергией и ситуацией в безопасности. Согласно решению Министерства образования и науки Украины каждая школа и регион могут самостоятельно выбирать форму обучения, продолжительность и дать каникулы. Информацию о отдыхе школьников в течение года должны предоставлять в администрации школы.

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