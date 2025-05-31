''Когда работать? Когда готовить?'' Карпачев ответил мамам, которые жалуются на постоянно требующих внимания детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев рассказал, что детям, которые постоянно требуют внимания, нужно удовлетворить это желание. По словам специалиста, когда с малышами не проводят достаточно времени, потому что мамам нужно готовить или работать, то они чувствуют, что они не главные в жизни родителей.

Видео дня

Об этом Карпачев рассказал в телепроекте Супермама. Так, одна из участниц рассказала, что она проводит время с ребенком по расписанию, однако дочь требует, чтобы его было больше.

"Когда мы приходим домой из школы, например, дочь хочет со мной играть. Я говорю: "Вот с 6 до 7 завела будильник, мы поиграли в игру, но она говорит: "Давай еще". Я говорю: "Уже будильник сработал, давай еще в одну игру, я еще принесу". И потом опять еще. как мне доказать ей, что я уже поиграла, у нас уже было отведенное время. Когда работать, когда готовить? Она может до 12 часов играть", – поделилась участница.

"А если бы здесь была ваша дочь и спросила бы: "Как мне объяснить моей маме, что я бы хотела с ней проводить больше времени?" Да, один день, второй, третий, а через неделю, наверное, она скажет: "Все". Надо удовлетворить желание ребенка. Вы подходите к нему как к работе. Это вы на работе можете сказать: "Я работаю, там условно, с 10 до 14". А это ваш ребенок, ему не хватает вашего внимания", – ответил Карпачев.

Он отметил, что если, например, не удовлетворять эту потребность девочке, то впоследствии она будет выбирать себе мужчину, для которого она будет неважной. По словам эксперта, именно мама формирует модель того, как к ребенку будут относиться в будущем близкие ему люди.

"Вы можете все исправить и дать ребенку напиться вашим вниманием и вашей любовью до тех пор, пока жажда не пройдет. И когда ваша дочь говорит вам, что ей вас мало, не объясняйте: "Да нет, ты ошибаешься". Нет, скажите: "Хорошо, добавим". Сегодня, к сожалению, не могу, завтра исправим", – добавляет специалист.

Карпачев отмечает, что нужно признавать чувства детей и объяснять им, что ситуация будет меняться к лучшему.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как запреты в детстве влияют на успехи в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!