Никогда так не поступайте: Карпачев объяснил, как запреты в детстве влияют на успехи в школе

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев объяснил, как запреты в детстве влияют на успехи в школе. Ведь познавать мир в возрасте полутора лет – это тот же интерес, который позже сформирует желание учиться.

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Об этом он сказал в эфире проекта "Супермама". По его словам, разрешение ребенку "обрывать обои", пока он маленький, – это закладка фундамента для хорошего обучения в старшем возрасте.

"Чем познание свойств обоев отличается от урока физики? Ничем. Этот, вполне естественный, интерес человека познавать окружающую среду в возрасте полутора лет формирует базовое желание к познанию нового. И если сейчас отбить это желание запретами и агрессивной реакцией, то у ребенка это может заблокировать интерес узнавать что-то новое", – уверен Карпачев.

Он считает, что если ребенка наказывать за естественное влечение что-то исследовать, он перестает к чему-то стремиться и исчезает желание учиться и добиваться успехов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Карпачев объяснил, как на ребенка влияет тревожность родителей.

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