'Когда ребенок говорит мне 'Я тебя порежу', хочу, чтобы родители это слышали'. Педагоги устроили дискуссию из-за камер в школах

В сети возникла дискуссия из-за установки камер видеонаблюдения в школах. В частности, значительная часть педагогов поддержала такую инициативу из-за ухудшения поведения детей. Многие из учителей делились, что ученики стали жестокими и позволяют себе унижать преподавателей.

Под заметкой в Threads некоторые из педагогов рассказывали, что несмотря на неприемлемое поведение школьников, родители всегда защищают своего ребенка. К тому же, педагоги в подобных ситуациях остаются беззащитными, ведь пытаются работать и обучать учеников.

"Я закончила школу 8 лет назад и произвол учеников страшный. Когда дети топчут пальто учительницы, потому что им по приколу, а она ну мухи не обидит, когда вылезают на голову, потому что не имеют границы, когда есть прямой буллинг учениками учителя, а родители не верят учителям, потому что у них было наоборот. Ну такое. Плюс большинство конфликтов между учениками решали легче".

Некоторые из преподавателей делились, что подростки издеваются над другими детьми, ломают парты, сбрасывают цветы с подоконника, срывают уроки и не реагируют на замечания.

"Я также, как учитель, за камеры! Тогда родители увидят своих золотых детей. Которые издеваются над более слабыми, ломают парты, цветы с подоконника сбрасывают на землю, срывают уроки криками, музыкой, приходят в школу без учебников, без рюкзака. Убегают с уроков или приходят на 3, во время урока встают и уходят. Не реагируют на замечания. Учителя за свои средства покупают бумагу, картриджи, принтер, печатают игры, а они, когда им на уроке раздали делают из этого самолетики".

"Обрисовывают парты, бутылки из-под воды и пакеты бросают под ноги, отказываясь убрать, ломают двери и унитазы в туалете, порой дерутся в коридорах и камеры показывают, кто на кого напал, потому что родители защищают всегда своего ребенка, не соблюдая справедливости. А учителя проводят уроки как на камеру, так и без нее, им нечего скрывать, они просто работают и учат детей".

"Я учительница, и я не против камер. Тогда было бы видно, кто что делает. Для родителей будет классное реалити-шоу об их детях, которые "точно не могли плохо поступить" и плохих учителях, которые пытаются их чему-то научить, но не могут достучаться ни по-доброму, ни по-злому. Сразу говорю, что учителя тоже есть разные, не буду говорить, что учителя идеальные. Но дети все хуже и хуже. 13 лет в школе – и хочу уволиться, потому что мне мои нервы дороги. ФЛП, репетиторство – и почувствовала разницу между школой и работой на себя".

