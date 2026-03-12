'Мы погубим детей. 10-11 классы уже порезали'. Родители призвали приостановить реформу старшей школы в Украине: петиция набрала 25 тысяч голосов

Родители школьников призвали приостановить реформу старшей школы в Украине. В частности, они создали электронную петицию на сайте правительства, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов. Обращение должно рассмотреть правительство.

По словам автора петиции предложенная реформа затрудняет доступ к обучению значительного количества украинских школьников и создает реальные риски разрушения мира в общинах. Также в документе выражается обеспокоенность по созданию академических лицеев и профилизации обучения, которая не учитывает ситуацию с учениками 9-х классов.

"Без учета реальных ситуаций на местах эта реформа приведет к тому, что многие громады останутся без старших классов. Это заставит детей ездить в другие населенные пункты, что негативно повлияет на их физическое, эмоциональное состояние и качество образовательного процесса. А, учитывая военное положение, еще и создаст дополнительный риск для жизни старшеклассников", – говорится в петиции.

"Эти дети начали обучение по программам, которые не относятся к НУШ, теперь оказались в условиях неопределенности, когда возможность продолжения обучения в 10–11 классах в своих учебных заведениях во всех общинах ограничивается", – отмечается в документе.

Поэтому родители просят пересмотреть подходы к реализации реформы Новой украинской школы с учетом интересов участников образовательного процесса, а также реальных возможностей территориальных общин. Также предлагается приостановить реализацию реформы и начать широкое публичное обсуждение дальнейших изменений с привлечением родителей, учителей и специалистов в области образования.

Последним требованием является гарантия ученикам 9 классов права продолжить обучение в 10-11 классах в тех же школах, где они получали базовое среднее образование, без принудительного перевода в другие заведения.

Под заметкой Освіта.ua родители присоединились к обсуждению новости об изменениях в обучении школьников. Так, многие сетовали на реформу, ведь таким образом потеряется значительное количество детей в образовании. К тому же, пришлось "порезать" классы, и количество школ сокращается в разы.

"Родители оказались умнее, чем МОН".

"Размышления в слух. Детям каждый день нужно в одну сторону 19 км. Нет ни материальной базы для профильного обучения да и вообще никто не думает о детях. Им реформы нужно. Вы поработайте в горных школах. До автобуса им еще нужно пройти несколько километров. Мы потеряем детей".

"Родители имеют право и хорошо делают! Они решают как, где, чему учиться их детям! Молодцы! Не дайте разрушить вдребезги остатки украинского образования! Посмотрите, как бесятся".

"В конституции прописано право на образование. А где оно, простите? Как можно реформаторством заниматься во время войны, еще и таким, что посягает на права детей в получении образования! Произвол и полная несостоятельность разработчиков данного проекта".

