Репетиторы могут спать спокойно: образовательный эксперт опроверг миф о реформе старшей школы в Украине

Образовательный эксперт Сергей Дятленко опроверг миф о реформе старшей школы в Украине. По его словам, лицеи не вытеснят репетиторство, ведь оно часто выполняет роли, которые учебное заведение не может на себя взять.

Об этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он назвал несколько факторов, которые будут поддерживать высокий рейтинг репетиторства среди ученичества.

В частности:

Нет предела совершенству . Хороший репетитор по любому предмету всегда сможет предложить ученику и его родителям больше, чем это будет в лицее (повторение, другая систематизация, глубже погружение, другие формы работы). Вообще считаю, что репетиторство – это поиск способов достичь наилучшего результата. А опытом людей этой сферы услуг стоит пользоваться и в учебных заведениях.

По словам Дятленко, хороший лицей способен немного подвинуть репетиторство, но преодолеть его не удастся.

Напомним, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей, который является одним из создателей НУШ спрогнозировал будущее репетиторства в Украине. В частности, он считает, что благодаря академическим лицеям большой потребности в репетиторстве не будет, ведь учебные заведения будут иметь лучший процесс обучения, учителей, программы, оборудование и тому подобное. Так, ученики смогут выбирать предметы, к которым они имеют талант и которые им нравятся.

Кроме того, благодаря углубленному изучению дисциплин в лицеях дети будут получать качественные знания. По его словам, именно многопредметность в школе демотивирует учеников к обучению, из-за чего они обращаются к репетиторам.

