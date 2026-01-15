Когда состоится НМТ в 2026 году: МОН определило даты основной и дополнительной сессий

Ольга Выпирайленко
Когда состоится НМТ в 2026 году: МОН определило даты основной и дополнительной сессий

Основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году будет проходить с 20 по 25 июня. Дополнительную планируется провести с 17 по 24 июля. Тестирование будет состоять из четырех предметов: три обязательных и один на выбор.

Соответствующий приказ издал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, документ зарегистрирован в Министерстве юстиции. Экзамен, как и в прошлом году, будет состоять из двух частей продолжительностью 120 минут.

Обязательные предметы на НМТ-2026

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины

Предметы на выбор

  • украинская литература
  • английский язык
  • испанский язык
  • французский язык
  • биология
  • география
  • физика
  • химия

Также поступающие могут выполнять задания на языке, на котором они получали образование в школе. В частности, речь идет о языках национальных меньшинств. Поэтому НМТ планируют перевести на таких язиках:

  • крымскотатарский
  • польский
  • румынский
  • венгерский

В то же время задания по украинскому, английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам не будут переводиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО обратился к поступающим через УМТ 2026 с важными рекомендациями.

