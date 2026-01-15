Когда состоится НМТ в 2026 году: МОН определило даты основной и дополнительной сессий
Основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году будет проходить с 20 по 25 июня. Дополнительную планируется провести с 17 по 24 июля. Тестирование будет состоять из четырех предметов: три обязательных и один на выбор.
Соответствующий приказ издал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, документ зарегистрирован в Министерстве юстиции. Экзамен, как и в прошлом году, будет состоять из двух частей продолжительностью 120 минут.
Обязательные предметы на НМТ-2026
Предметы на выбор
Также поступающие могут выполнять задания на языке, на котором они получали образование в школе. В частности, речь идет о языках национальных меньшинств. Поэтому НМТ планируют перевести на таких язиках:
В то же время задания по украинскому, английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам не будут переводиться.
