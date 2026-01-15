Когда состоится НМТ в 2026 году: МОН определило даты основной и дополнительной сессий

Основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году будет проходить с 20 по 25 июня. Дополнительную планируется провести с 17 по 24 июля. Тестирование будет состоять из четырех предметов: три обязательных и один на выбор.

Видео дня

Соответствующий приказ издал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, документ зарегистрирован в Министерстве юстиции. Экзамен, как и в прошлом году, будет состоять из двух частей продолжительностью 120 минут.

Обязательные предметы на НМТ-2026

украинский язык

математика

история Украины

Предметы на выбор

украинская литература

английский язык

испанский язык

французский язык

биология

география

физика

химия

Также поступающие могут выполнять задания на языке, на котором они получали образование в школе. В частности, речь идет о языках национальных меньшинств. Поэтому НМТ планируют перевести на таких язиках:

крымскотатарский

польский

румынский

венгерский

В то же время задания по украинскому, английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам не будут переводиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО обратился к поступающим через УМТ 2026 с важными рекомендациями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!