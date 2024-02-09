Когда состоится поступление на магистратуру в 2024 году: названы даты

Министерство образования и науки Украины опубликовало даты, когда будет проходить вступительная кампания магистратуры в 2024 году. В частности, основная сессия Единого вступительного экзамена и Единого профессионального вступительного испытания состоится с 24 июня по 15 июля. Дополнительно поступающие смогут сдать экзамены с 31 июля по 14 августа.

Об этом Минобразования сообщило в Facebook. Там отметили, что информация о дате, месте и времени тестирования будет размещена в кабинете участника.

Там также отмечено, что регистрация на основную сессию в приемной комиссии ЗВО будет проходить с 7 по 29 мая. До 17 июня поступающие должны получить приглашение. Результаты экзаменов будут объявлены в период до 20 июля.

Регистрация на дополнительную сессию пройдет с 17 по 21 июня. Подать заявление на участие можно будет в день проведения вступительного испытания студентам, которые сдавали экзамен во время первого этапа и произошло нарушение его проведения. В течение трех дней это могут сделать те студенты, которые не смогли закончить выполнение заданий или не приняли участие в основной сессии.

Видео дня

Приглашение поступающие должны получить до 26 июля. Результаты экзамена станут известны до 20 августа.

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