Когда ты учительница, но нужно быть мамой. Педагог из Харькова, сын которой не выучил стихотворение на урок, поделилась интересным опытом
Учительница из Харькова Галина Сищук поделилась опытом, как она поддержала своего сына, который учится в ее классе, когда он очень расстроился, не успев выучить стихотворение на урок. Педагог посоветовала всем ученикам в течение пяти дней учить по частям текст, чтобы не делать этого за один раз. Однако, как и большинство школьников, мальчику хотелось поиграть, а не готовиться к занятию. Вечером, накануне школы, он начал учить стихотворение и не справился, ведь оно было нелегким.
Когда же ее сын начал плакать по этому поводу, женщина не стала использовать фразу "я же говорила", которая часто вырывается у родителей в таких случаях. Вместо этого, педагог помогала успокоиться, обнимала и говорила о том, что ей жаль, что так случилось, и она не хочет, чтобы обучение было таким страдальческим. В сообщении в Facebook она поделилась, что мамам и папам нужно быть рядом в таких случаях и поддерживать детей, когда они получают собственный опыт.
"Прошел четверг, прошла пятница, я вижу, что стишок не учится. И мне очень трудно было молчать, потому что мама, то есть мама. Тем более та мама, которая знает, что точно было задано стихотворение. Суббота, воскресенье, я вижу что ребенок занят своими делами. Стихотворение якобы читалось там когда-то, но нормально не училось. И вот воскресенье, уже девять вечера, мы делаем все свои вечерние дела, готовимся ко сну. Прохожу я мимо детской комнаты и слышу такой задушевный плач, очень страдальческий", – делится Сыщук.
Мальчик рассказал, что начал учить стихотворение, но оно легко не учится. И он понял, что вместо того чтобы выполнять задание, он целый день играл. А теперь столкнулся с тем, что нет времени и уже не успевает.
"И вот оно вот "я же говорила", которое "подваливает" сразу вырваться у каждой мамы. И я очень горжусь, что я в этот раз смогла не выразить этого. Лучший вариант родительства – это не быть "нагоняйлом" и бегать: "делай -делай-делай, я же тебе сказала, миллион раз тебе повторила, а ты не делаешь, какой ты плохой". Нет, я люблю своего ребенка, он не плохой, он совершает ошибки. И я хочу быть рядом тогда, когда ему плохо ", – добавляет женщина.
Она отмечает, что есть вещи, за которые дети сами могут отвечать, это не навредит их здоровью и не влияет на их будущую жизнь, например изучение стишка. В таких случаях не стоит влезать "со своей наукой", а просто быть рядом и дать возможность получить свой опыт.
"Ребенок теперь лучше управляет своим временем, и теперь то, что проговорено, когда нужно делать – делает вовремя. Однако понимаю, что это ненадолго и будет такая ситуация, в какой ребенку нужно будет получить опыт. Когда вы отдаете пульт управления жизнью ребенку, конечно, речь не обо всем, и нельзя воспринимать это буквально, то ребенок получает самый ценный в мире опыт. Опыт о том, что если мне плохо, то я не один", – делится педагог.
Она заметила, что такая реакция у родителей выходит не всегда, однако она на собственном опыте убедилась, что это все же работает.
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