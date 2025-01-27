Они вырастут уверенными и успешными: как правильно хвалить детей и какую фразу лучше им не говорить

Когда ребенок получает высокую оценку в школе, родители обычно говорят ему "Хорошая работа". Однако эта фраза может иметь отрицательные последствия. Детский психолог Бекки Кеннеди уверяет, что такая похвала может стать "окончанием разговора". Вместо этого, она советует задать школьнику дополнительные вопросы, чем подчеркнуть его достижения и укрепить уверенность в себе.

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Вместе с тем, психолог Ализа Прессман рассказывает, что конкретная похвала развивает в школьниках внутреннюю эффективность, что помогает им поверить в собственные способности и с большей вероятностью достичь своих целей. CNBC поделилось советами специалистов, что делать для воспитания успешных и уверенных детей.

Так, эксперты отмечают, что фраза "Хорошая работа" должна быть искренней и конкретной. Но взрослым следует подчеркнуть, что они признают настоящие усилия, настойчивость, креативность и компетентность школьников.

Что касается самоутверждения (обучение тому, как подтвердить свою правоту, не ожидая всеобщей похвалы от кого-то), Кеннеди считает, что это один из важнейших ключевых навыков, который дети должны усвоить, чтобы добиться успеха во взрослом возрасте.

Дети, которые растут, полагаясь на внешний мир, могут быть "очень пустыми, уязвимыми и очень тревожными", уверяет детский психолог.

"Что действительно полезно в дальнейшем, так это то, что когда вы создаете что-то – возможно, это искусство, возможно это проект – и можете дать себе определенную оценку до того, как это сделают другие, это очень полезно для всей вашей самооценки и защищает вас от тревоги и депрессии", – говорит Кеннеди.

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