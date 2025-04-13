'Когда у человека приступ эпилепсии, вы оставите его на полу?' Известная психоаналитик объяснила, что такое детская истерика

Психоаналитик и автор книг об родительстве Эрика Комиссар объяснила, что такое детская истерика и как на нее реагировать. Она сравнила ее с приступом эпилепсии, утверждая, что в таком состоянии нельзя оставлять ребенка один на один.

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По мнению эксперта, в этот момент дети себя не контролируют, то есть это не вопрос дисциплины. Видео, где она рассказывает, как родителям нужно вести себя во время детской истерики, опубликовано в социальной сети Instagram.

"Думайте об этом, как о неврологическом припадке. Если кто-то переживает эпилептический припадок, оставили бы вы его на полу?", – спрашивает Комиссар и уточняет, что большинство родителей считают истерику вопросом дисциплины, хотя на самом деле это эмоциональная проблема.

Эксперт советует родителям оставаться рядом с ребенком в момент истерики, успокаивать его, уверить, что он находится в безопасности и мама (или папа) никуда от него не уйдут.

Ранее OBOZ.UA писал, что нейропсихолог объяснила, как чрезмерно заботливые родители делают хуже собственному ребенку.

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