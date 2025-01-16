Когда учить учителям и учиться ученикам? Образовательный омбудсмен указала на чрезмерное количество конкурсов и праздников в школах

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратила внимание на чрезмерное количество конкурсов и праздников в школах. В этой связи возникает чрезмерная нагрузка для учителей, ведь они должны приобщиться к той или иной активности и затем отчитаться об этом.

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В то же время, по словам должностного лица, воспитание школьников не должно сводиться только к торжественным мероприятиям, а проходить как на уроках, так и вне них. Об этом Лещик написала в Facebook. Она отметила, что человечность и патриотизм должны быть заложены в процессе изучения предметов.

"Конкурсы, акции, праздники – это типичная неделя в обычной украинской школе. Вместе с тем мы не без основания слышим отовсюду о физической и эмоциональной перегрузке педагогов, что приводит к оттоку кадров. Наряду с обучением детей и их воспитанием в процессе этого, учителя получают десятки обязательных заданий "сверху" – присоединиться к той или иной активности, отчитаться и обязательно с десятками фото, и разместить это все на сайте заведения. Не нарушает ли это автономию учебного заведения, педагогическую свободу и принципы образовательной деятельности? Вопрос риторический", – написала образовательный омбудсмен.

По подсчетам службы образовательного омбудсмена, в Украине должно состояться в 2025 году:

485 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и юбилеям;

274 Всеукраинских и международных организационно-массовых мероприятий с детьми и ученической молодежью (по основным направлениям внешкольного образования);

518 физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований (часть из них ориентирована на студентов, и часть – на школьников. Также в это количество заложены семинары-совещания для преподавателей, учителей, которые не являются соревнованиями);

Международные и Всеукраинские конкурсы для учеников (например, Международный языково-литературный конкурс учащейся и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика и т.п.);

мероприятия, предусмотренные областными программами и планами на уровне области, района и общины;

организованные институтами гражданского общества (общественными организациями, благотворительными фондами и т.п.), представителями бизнеса;

мероприятия, организуемые и проводимые по инициативе самого учебного заведения или выполнения его локальных актов, например, планов заведения.

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что для организации качественного воспитательного процесса в школе учителя должны иметь свободное время и академическую свободу. Таким образом, педагоги смогут самостоятельно решать, какие именно активности станут уместными.

"Должны помнить: чтобы воспитать свободную личность, важно, чтобы те, кто это делает, имел свободу действий. Следует помнить, что воспитательная работа – это не-энное количество мероприятий! Мероприятия, организуемые вне учебных занятий, должны проводиться не под принуждением приказов сверху", – добавила чиновник.

Она отметила, что готовит письмо в органы власти о целесообразности проведения такого количества конкурсов и с просьбой пересмотреть их численность, чтобы уменьшить нагрузку на учителей и учебные заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный омбудсмен выступила против олимпиад и объяснила, почему нельзя сравнивать школы.

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