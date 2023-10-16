Осенние каникулы в Европе: когда будут отдыхать школьники Польши, Германии и других стран

У европейских школ не только свои взгляды на обучение, но и на каникулы. Поэтому отдельные страны и регионы могут уходить на осенние каникулы в разное время, а некоторые останутся без отдыха.

В School-Holidays.Info предоставили информацию, в каких странах Европы школьники уйдут на осенние каникулы первыми и когда. В некоторых школах перерыв от учебы продлится две недели.

В Польше ученики не идут на осенние каникулы, однако в этот период у них приходятся праздничные дни, связанные с национальными, религиозными или местными праздниками. В частности, выходными будут 1 ноября – День всех святых и 11 – День Независимости Польши.

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Германия отправляет своих школьников отдыхать от учебы на две недели. Однако в разных регионах разные даты:

2 – 14 октября – Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Тюрингия;

9 – 14 октября, 30 октября – 1 ноября – Мекленбург-Передняя Померания;

16 – 27 октября – Гамбург, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн;

16 – 30 октября – Бремен, Нижняя Саксония, Саксония Ангальт;

23 – 28 октября – Гессен;

23 октября – 3 ноября – Саар;

23 октября – 4 ноября – Берлин, Бранденбург;

30 октября – 3 ноября – Баден-Вюртемберг, Бавария.

Великобритания имеет разные правила для школьных каникул в соответствии с решением местных властей.

В Англии – с 23 по 27 октября.

А в Шотландии и Северной Ирландии информацию следует проверять на веб-сайтах общин. В некоторых общинах предоставляются выходные для празднования Хэллоуина и Дня Святого Патрика.

Во Франции на осенние каникулы школьники пойдут в зависимости от зон проживания, обычно они приходятся на праздник Всех Святых и в этом году во всех регионах дата будет одинаковой – с 21 октября по 6 ноября 2023 года.

Зона А: Безансон, Бордо, Клермон-Ферран, Дижон, Гренобль, Лимож, Лион и Пуатье.

Зона Б: Экс-Марсель, Амьен, Кан, Лилль, Нанси-Мец, Нант, Ницца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан и Страсбург.

Зона С: Кретей, Монпелье, Париж, Тулуза и Версаль.

В Швейцарии каникулы в некоторых школах начинаются в конце сентября и могут продолжаться от нескольких дней до двух недель. Даты осенних каникул в наиболее популярных регионах будут следующими:

Женева – 24 – 28 октября

Цюрих 09 – 21 октября

Берн 23 сентября – 15 октября

Базель 30 сентября – 14 октября

Люцерн 30 сентября – 15 октября

В Чехии осенние каникулы продлятся с 23 по 27 октября 2023 года.

В Словакии дети уйдут на каникулы 30 октября и вернутся за парты 2 ноября.

Похожий график и в Болгарии, там школьники будут отдыхать с 28 октября по 1 ноября.

В Нидерландах осенние каникулы будут проходить в зависимости от расположения региона:

В Центральных и Южных – 14 октября – 22 октября 2023 года.

Северные уйдут с 21 по 29 октября.

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