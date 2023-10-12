Школьники трех областей Украины останутся без осенних каникул

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Школьники трех областей Украины останутся без осенних каникул

Некоторые школы трех регионов Украины уже точно решили не идти на осенние каникулы в 2023 году, а увеличить зимние. Ученики Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей будут посещать учебные заведения до конца декабря.

Об этом сообщили в департаментах образования и науки областных военных администраций соответствующих регионов. Там добавили, что в соответствии с решением Министерства образования и науки Украины в 2023/2024 учебном году даты и продолжительность каникул решаются отдельно каждой школой.

Без осенних и весенних каникул останутся школьники Ивано-Франковской области. В местном департаменте сообщили, что продолжительность зимних будет почти месяц – с 25 декабря 2023-го по 26 января 2024 года.

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Школьники трех областей Украины останутся без осенних каникул

Во Львовской области по полученной информации четыре общины перенесли осенние каникулы на зимнее время. Там отмечают, что таким образом сэкономят энергоресурсы и минимизируют влияние вероятных блекаутов, если Россия возобновит обстрелы критической инфраструктуры.

В Переяславской общине Киевской области школьники также будут отдыхать дольше зимой. Такую информацию предоставил начальник отдела образования Переяславского городского совета Петр Ярмоленко изданию Proslav.

Он сказал, что пока разрешает безопасность и энергетическая ситуация, в общине будут максимально проводить обучение, а сделают более длинными зимний отдых – с 25 декабря 2023-го по 19 января 2024 года.

Напомним, обычно на осенние каникулы школьники идут в конце октября, однако в этом году учреждения образования сами выбирают даты проведения. В частности, некоторые школы начинают их с 16 октября 2023 года, другие же с 23-го или 30-го.

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