Почему дети и учителя чувствуют усталость уже после первого месяца обучения и как с этим бороться

Через месяц после начала обучения учителя и школьники могут ощущать слишком сильную усталость. Это происходит из-за привыкания к новым нагрузкам после длительного перерыва.

Такое состояние может возникать из-за стрессовых процессов, рассказывает Светлана Ройз, детский семейный психолог, в Facebook. Она отмечает, что дети и взрослые могут стать невнимательными, раздражительными и конфликтными.

Школьники начинают забывать делать домашние задания или не помнить, где положили вещи. Даже при отсутствии ночных тревог становится трудно просыпаться, а ученики могут начать говорить что-то вроде "я ненавижу школу" и "меня все достало".

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"Это нормально, именно сейчас сложный этап. Дети нормальные и мы нормальные", – говорит Светлана Ройз.

Она отмечает, что детям о таких процессах нужно рассказывать, ведь они не могут понять, что с ними происходит. В частности, можно объяснять школьникам, что тело и разум начинают привыкать к новым нагрузкам, и им нужна помощь – раньше ложиться спать, больше двигаться и меньше проводить время в гаджетах.

Психолог также призвала учителей снизить в этот период нагрузку с домашними заданиями, чтобы у учеников было больше времени провести на свежем воздухе. А родителям посоветовала по возможности забирать младших школьников раньше.

Эксперт по психологии отмечает, что дети особенно уязвимы в такой период и им может казаться, что такие сложности будут сопровождать их всегда. Она советует помогать своим сыновьям и дочерям, в том числе и позволять некоторое время "потупить" и утешить словами.

"Все нормально, это "кризис третьей недели". Ты не тупой, это не только у тебя. Учиться сейчас – действительно сложно. Уверена, что ты справишься", – рекомендует Ройз.

Марина Пристинская, нейропсихолог рассказывает, что важно проживать свои эмоции и стараться восстанавливаться. В частности, делится практическими советами для Новой украинской школы.

Детям и взрослым можно предложить вести дневник, больше времени уделять общению с друзьями и родными, посещать психолога. Также эксперт по нейропсихологии советует делать короткие перерывы каждые два часа, во время которых уделять внимание физическим упражнениям или просто пройтись.

Родители также могут предложить детям посещать школьного психолога, делится Валентина Танасюк, школьный психолог Жмеринского лицея № 3. Она рассказывает, что такое общение предусматривает помощь для учеников, в частности, предусматривает использования способов, которые помогут снять напряжение и восстановиться.

Это может быть арттерапия, различные терапевтические техники и дыхательные упражнения в сочетании с сенсорными мячиками. Работница учебного заведения говорит, что такие методики преподаватели могут использовать и на уроках, когда видят, что дети устали и невнимательны.

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