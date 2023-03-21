Когда в школах Киевщины будут весенние каникулы: названы сроки

В Киевской области в этом учебном году весенние каникулы пройдут в разные сроки. При этом часть учебных заведений региона не планируют прерывать учебный процесс.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской областной военной администрации. Специалистами был разработан специальный график.

"В этом учебном году весенние каникулы пройдут в разные сроки. Это зависит от сложившейся структуры учебного года и срока зимних каникул, определенных педагогическим советом учебного заведения", – рассказали в пресс-службе.

Учебные заведения идут на отдых по следующему графику:

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с 20 марта – 5% заведений уже находятся на каникулах;

с 27 марта – уходят на отдых еще 35% общеобразовательных школ;

с 3 апреля – будут отдыхать 49% образовательных учреждений;

в другие даты – уйдут на каникулы 4% школ.

"7% учебных заведений не планируют весенних каникул, потому что отдыхали во время зимних каникул дольше обычного", – резюмировали в Киевской ОВА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах, лицеях и колледжах весенние каникулы в 2023 году могут провести с 27 марта по 2 апреля. А учреждения с трехсеместровой системой – с 3 по 9 апреля.

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