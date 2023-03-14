Когда будут весенние каникулы в школах Украины: названы даты

В украинских школах, лицеях и колледжах весенние каникулы в 2023 году могут провести с 27 марта по 2 апреля. А учреждения с трехсеместровой системой – с 3 до 9 апреля.

Эти даты рекомендовало министерство образования и науки Украины. Однако окончательные даты каникул могут быть и другими, поскольку решение об этом будут принимать на местах.

Согласно совету минобразования, отдых детей мог бы составить девять дней подряд, поскольку перед каникулами будут выходные в субботу и воскресенье.

Каждая школа/лицей в праве самостоятельно решить, когда ученикам пойти на каникулы. Чиновники отмечают, что в этом контексте будут обращать внимание на эпидемиологическую обстановку в регионе, ситуацию с безопасностью, погоду и прочие факторы.

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Напомним, что весенние каникулы в Украине (конец третьей учебной четверти) традиционно проходят в конце марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство образования и науки Украины ранее решило, что в этом году учащиеся 4 и 9 классов государственную итоговую аттестацию сдавать не будут.

– Вступление в высшие учебные учреждения будет проводиться по результатам национального мультипредметного теста (НМТ). В 2023 году это два основных предмета (украинский язык и математика) и третий предмет, который выпускники смогут выбрать сами из предложенных.

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