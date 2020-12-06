Когда в школах Украины будут зимние каникулы и повлияет ли на них локдаун

Согласно рекомендации Министерства образования и науки, зимние каникулы в школах Украины пройдут с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Как пишет "Сегодня", школы самостоятельно могут определять даты каникул, согласовывая с местными управлениями образования. Поэтому в разных регионах каникулы могут отличаться по датам.

Например, в Ривне приняли решение компенсировать длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся 31 декабря.

Каникулы пройдут с 25 декабря по 10 января pixabay.com

По закону, продолжительность каникул, не считая летних, не должна быть меньше 30 календарных дней.

При этом возможное введение локдауна в январе не означает, что каникулы продлят. То есть, школы могут работать в это время. Все будет определяться педагогическими советами.

Также на период жесткого карантина не исключен переход на дистанционное обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна с первых дней января 2021 года. До конца декабря 2020 года ужесточать карантин не собираются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным.