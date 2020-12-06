Коли в школах України будуть зимові канікули й чи вплине на них локдаун

Згідно з рекомендацією Міністерства освіти і науки, зимові канікули в школах України пройдуть з 25 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

Як пише "Сегодня", школи самостійно можуть визначати дати канікул, погоджуючи з місцевими управліннями освіти. Тому в різних регіонах канікули можуть відрізнятися за датами.

Наприклад, у Рівному вирішили компенсувати довгі осінні канікули, і зимові канікули розпочнуться 31 грудня.

Канікули пройдуть з 25 грудня до 10 січня pixabay.com

Згідно із законом, тривалість канікул, не беручи до уваги літні, не повинна бути меншою ніж 30 календарних днів.

До того ж можливе введення локдауну в січні не означає, що канікули продовжать. Тобто, школи можуть працювати в цей час. Усе буде визначатися педагогічними радами.

Також на період жорсткого карантину не виключений перехід на дистанційне навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають намір ввести жорсткий карантин, але без локдауну з перших днів січня 2021 року. До кінця грудня 2020 року посилювати карантин не збираються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в грудні локдаун не потрібен, а в січні він може бути не страшним.