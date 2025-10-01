Когда в штате школы появится должность ''муж учительницы''? Украинцев рассмешило жизненное видео

Украинский педагог Наталья Целих поделилась видео, где спросила когда в школах введут должность "мужа учительницы". В нем она показала собственного мужа, который пришел в класс сделать ремонтные работы.

В заметке, которую Целих выложила в TikTok, мужчина подкручивал парты и проводил другой ремонт. Украинцев рассмешило жизненное видео и значительное количество из них согласилось с тем, что нынешнее время иметь в жены учительницу – это роскошь.

Пользователи соцсети также начали вспоминать, что еще есть внештатные должности "сын, брат и папа учительницы", которые также часто помогают педагогам в школе.

"А еще сын учительницы, который шарит в компьютерах и помогает полшколы".

"И еще нужна вакансия муж воспитательницы. В детский сад".

"А можно заказать "мужа учительницы" в наш класс?"

"А еще папа учительницы".

"Как это знакомо! У нас многие мужчины помогают своим женам-учительницам. Настоящие мужчины!"

"Тогда, надо, уже и "отец учительницы". Мне отец сварил, выпилил, склепал весь демонстративный материал в кабинет".

