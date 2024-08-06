Когда в Украине начнет действовать политика 'Школа офлайн': названы даты

С сентября 2025 года в Украине начнется полноценное внедрение политики "Школа офлайн". Часть учителей и школьников смогут и дальше работать дистанционно до этого времени.

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Об этом рассказала проектный менеджер "Школы офлайн" Надежда Кузьмичева в интервью Освитории. Несмотря на то, что полноценное внедрение начнется в 2025 году, Министерство образования и науки ожидает, что соответствующие приказы будут подписаны в августе 2024 года. В то же время? часть областей уже вводят изменения в образовательном процессе.

"Часть областей уже воплощают отдельные инструменты этой политики. Этот год важен как переходный пилотный этап. Однако если область не готова и не способна воплощать изменения уже в этом сентябре, это не будет нарушением. Школы могут работать так, как привыкли, осознавая, что со следующего сентября они уже обязаны внедрять эти изменения", – сказала Кузьмичева.

Она пояснила, что с сентября 2025 года условие перехода в школу по месту жительства будет уже обязательным. В случае, если в учебном заведении нет свободных мест или оно не оборудовано укрытием, то школьники смогут продолжить обучаться онлайн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменится работа дистанционных школ в 2024/2025 учебном году.

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