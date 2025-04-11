Когда в Украине вернут ВНО: директор УЦОКО расставила все точки над 'і'

Внешнее независимое оценивание будет возвращено не сразу после завершения полномасштабной войны в Украине. В частности, потому, что учебные заведения восстановят полноценное функционирование постепенно, как и поступающие не сразу вернутся домой.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Освитории. По ее словам, наибольшим недостатком национального мультипредметного теста становится то, что поступающим нужно выполнить задания по четырем предметам в течение четырех часов. Кроме того, тестирование не предусматривает развернутых ответов в связи с ограничением времени.

"Нужно понимать: когда мы одержим нашу долгожданную победу — сразу ограничения не исчезнут. Учреждения не сразу возобновят полноценное функционирование, так же, как и не все поступающие быстро вернутся в Украину. Поэтому мы хотели бы иметь более качественный долгосрочный формат вступительных испытаний", – объясняет Вакуленко

Она отмечает, что есть участники экзамена, которым нужно добраться до временных экзаменационных центров из прифронтовых, временно оккупированных и территорий, где проходят боевые действия. Делать это несколько раз в таком случае достаточно сложно.

"Эти ограничения связаны исключительно с полномасштабной войной в Украине. Ведь есть участники, которым нужно добраться на НМТ с прифронтовых, временно оккупированных территорий и с территорий, где проходят боевые действия. И сделать это не один раз. Есть сложности и для поступающих, находящихся за рубежом и хотят пройти тестирование. Сложности неизбежны", – добавляет директор УЦОКО.

Поэтому, по ее словам, возвращение ВНО станет возможным при более или менее стабильной схеме существования государства, а когда это произойдет, покажет текущая ситуация.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили сделать ВНО для учеников 9 класса.

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