В Украине предложили сделать ВНО для учеников 9 класса

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин считает, что после 9 класса следует ввести Внешнее независимое оценивание. Таким образом, у учеников будет вспомогательный инструмент, чтобы определиться со своим будущим, а государство будет видеть реальное состояние образования школьников.

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Об этом парламентарий рассказал в интервью Новой украинской школе. По его словам, это стало бы хорошим инструментом и для разграничения и для вопроса чрезмерного количества детей, которые поступают в заведения высшего образования.

"Это моя точка зрения как педагога, было бы классно, если бы мы сделали ВНО на выходе из 9 класса. Это и для ребенка очень вспомогательный инструмент для того, чтобы определяться с будущим. И для государства очень сильный инструмент, который показывает, какая ситуация на самом деле. Это было бы классно для разграничения и аномально высокого количества детей, которые сейчас уходят в высшее образование", – сказал чиновник.

Он отметил, что такого карго-культа высшего образования, как в Украине, нет ни в одной стране Европейского Союза.

"Нет такого количества абитуриентов, нет такого дисбаланса. Не буду погружаться в проблемы, которые к этому приводят, но как раз ВНО после 9 класса давало бы возможность разводить эти потоки", – добавил Колебошин.

Кроме того, это стало бы отдельной процедурой приема в лицеи, а не автоматическим переводом с 9 до 10 класса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских колледжах и лицеях будет действовать конкурсный отбор, согласно которому школьники после 9-го класса будут составлять государственную итоговую аттестацию. В зависимости от результатов экзамена учащиеся будут поступать в соответствующее учебное заведение.

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