Когда в Украине вернут ВНО и отменят НМТ: 'бумажных' экзаменов больше не будет

Внешнее независимое оценивание вернется после завершения войны России против Украины. До того времени поступающие будут сдавать Национальный мультипредметный тест.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, сообщает "Киев 24" в Telegram. Она отметила, что вряд ли проведение экзамена вернется к бумажному варианту.

"Бесспорно мы планируем вернуться к классической модели тестирования, когда один предмет поступающий проходит в пределах одного дня оценивания. Потому что мы хотим полноценно дать поступающему проявить свои учебные достижения, а нам лучше оценить его. В то же время вряд ли мы вернемся к бумажному тестированию, потому что как мы видим на сегодняшний день компьютерное оценивание полностью себя оправдывает", – отмечает Вакуленко.

"Поступающие скорее получат результаты, и мы так же. Мы можем обеспечить в рамках компьютерной оценки и те форматы тестов, которые на сегодняшний день мы не реализуем с учетом нехватки времени. Например, открытые задания, написание собственного высказывания и т.д., все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований", – добавляет она.

Напомним, НМТ-2025 будет проходить в период с 14 мая по 25 июля. Поступающим нужно будет сдавать четыре предмета в один день. Среди них обязательные – украинский язык, математика и история Украины. Также абитуриенты смогут выбрать из украинской литературы, географии, биологии, химии, физики и иностранного языка.

Участники экзамена будут иметь 120 минут для выполнения первого блока заданий, а после 20-минутного перерыва продолжат работать над вторым блоком.

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