'Когда за день видишь по 50-100 детей, ясно понимаешь, кого из них любят': аниматор поделился наблюдением о воспитании в семье

Украинец Артур Пайрери, который оставил карьеру журналиста и актера и стал аниматором, а сейчас руководит собственным ивент-агентством по организации детских праздников, считает, что праздновать день рождения ребенка обязательно нужно. Так малыш чувствует, что он особенный и его очень любят в семье.

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В интервью OBOZ.UA он подчеркнул, что детей, которых любят в семье, видно сразу. Это заметно по поведению, по глазам, которые могут рассказать, какова атмосфера в семье.

"Детей, которых любят, видно, и это парадоксально. Когда за день видишь по 50-100 детей, то четко понимаешь, какая атмосфера, любят ли ребенка, читают ли ему сказки. Как бы родители не наряжались, как бы ни одевали своего ребенка, как бы ни украшали свой дом, ребенок своим поведением, глазами, а главное своей душой расскажет то, что действительно происходит в вашей семье. Поэтому единственное, что я могу посоветовать родителям, – безграничная и безусловная любовь", – сказал Пайрери.

Он уверен, что нужно обязательно праздновать каждый день рождения, потому что ребенок должен понимать, что он особенный. Для этого не нужно тратить собственную энергию и время – достаточно договориться с организатором.

Тогда, вырастая, ребенок становится не серой массой, а личностью, считает аниматор. Когда родители делают для него день рождения, то показывают, что он особенный.

"Казалось бы, где связь между тем, что вы устроили для ребенка день рождения, и тем, чтобы он вырос личностью? А вот здесь – когда не вы выбрали за него пришедшего героя, а когда вы сели с ребенком, показали сайт организатора и сказали: "Доня моя (или сынок мой), выбери, какого героя ты хочешь на день рождения?". Так вы даете ребенку самостоятельно принять решение, вы показываете ему, что он – личность, и что его мнение, как минимум в семье, а как максимум в обществе, имеет значение. И это не об эгоцентризме, как может показаться, а о воспитании в ребенке личности", – заметил он.

Время, проведенное вместе с ребенком в атмосфере любви, будет лучшим для него подарком на День рождения. Ведь никто кроме родителей не сможет это дать.

Пайрери призывает родителей отвлекаться от TikTok, Instagram, телевизора, работы и почитать ребенку перед сном сказку или сделать с ним домашнее задание.

Если есть выбор между тем, чтобы заказать аниматоров или пойти с ребенком в зоопарк, он советует выбрать зоопарк.

"Хотя это и звучит странно, ведь мне нужно продать услуги аниматоров, но я хочу продать счастливых детей. Потому что счастливые дети потом сделают сильную нацию, а несчастный ребенок не станет сильной, самодостаточной, полноценной личностью, поэтому любовь, любовь и только любовь. И мы со своей стороны также стараемся дать детям на празднике любовь", – добавил аниматор.

Полную версию интервью с Артуром Пайрери об идеальном дне рождения, российских мультиках во время войны и костюмах за тысячи долларов, читайте на OBOZ.UA 14 января в 4:00.

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