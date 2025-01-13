Устраивает истерики и плачет: как помочь ребенку вернуться в детский сад или школу после каникул

Детям часто бывает сложно вернуться к режиму в школе или садике после выходных или каникул. Они могут плакать, протестовать и устраивать истерики, чтобы только родители разрешили не идти на учебу.

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Взрослые должны отнестись к этому с пониманием и дать ребенку дополнительное время на адаптацию. Об этом сказала психолог Мария Сичинская на своей странице в Instagram.

В то же время эксперт отмечает, что стоит убедиться, что истерика и нежелание возвращаться в школу не связаны с другими факторами. Возможно, в школе что-то случилось или ребенок с кем-то поссорился и потому не хочет идти.

"Если с утра перед садиком или школой ребенок протестует, не хочет туда идти, истерит или плачет, и вы при этом знаете, что там все хорошо, вы говорили с ребенком, учителями и воспитателями, то просто имейте терпение. Не угрожайте ребенку, не пытайтесь ускорить процесс", – отметила Сичинская.

Психолог добавила, что также можно уделять больше времени на разговоры с ребенком и объятия. Следует говорить, что вы понимаете его чувства.

"Закладывайте себе дополнительное время утром для того, чтобы поддержать ребенка, чтобы открыть ему свои объятия. Вы можете говорить: "Я вижу, как тебе тяжело, похоже, тебе действительно сложно, иди я тебя обниму". И дальше дайте ребенку столько времени, сколько ему нужно для того, чтобы поплакать и проговорить все то, что он хочет проговорить. Именно таким образом ребенок адаптируется к тому, что в школу или садик ходить все же надо", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог дала родителям совет, как мотивировать ребенка не отвлекаться от учебы. В то же время она подчеркнула, что отвлекаться от учебы – это нормально.

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