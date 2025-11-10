'Когда завтра у ребенка праздник в садике...' Украинская мама поделилась лайфхаком, как сделать костюм за несколько минут

Мамы, чьи дети посещают садик или школу, иногда сталкиваются с проблемой, когда на завтра нужен костюм для праздника, а его нет. Украинская мама поделилась легким и доступным способом, как быстро создать наряд.

Пользователь с никнеймом lil_olyaa рассказала, что для того, чтобы сделать дочери костюм "картошки", ей понадобился белый гольф, рисунок "героя", пищевая пленка, пергаментная бумага, утюг и совсем немного времени. Видео с краткой инструкцией она опубликовала на странице в социальной сети TikTok.

Для того, чтобы перенести рисунок картофеля на гольф, автор идеи предлагает:

Вырезать "картофелину"

Обернуть ее пищевой пленкой

Приложить к гольфу

Накрыть пергаментной бумагой

Прогладить горячим утюгом

"И ваша картошечка на гольфе готова. Как для костюма на один раз, то идея очень хорошая, правда?", – говорит в видео она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть умилило сообщение от воспитателей государственного садика в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!