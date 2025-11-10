"Когда завтра у ребенка праздник в садике..." Украинская мама поделилась лайфхаком, как сделать костюм за несколько минут
Мамы, чьи дети посещают садик или школу, иногда сталкиваются с проблемой, когда на завтра нужен костюм для праздника, а его нет. Украинская мама поделилась легким и доступным способом, как быстро создать наряд.
Пользователь с никнеймом lil_olyaa рассказала, что для того, чтобы сделать дочери костюм "картошки", ей понадобился белый гольф, рисунок "героя", пищевая пленка, пергаментная бумага, утюг и совсем немного времени. Видео с краткой инструкцией она опубликовала на странице в социальной сети TikTok.
Для того, чтобы перенести рисунок картофеля на гольф, автор идеи предлагает:
"И ваша картошечка на гольфе готова. Как для костюма на один раз, то идея очень хорошая, правда?", – говорит в видео она.
