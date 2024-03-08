''Кого бы вы пригласили?'' Стало известно, что спрашивают на собеседовании при поступлении в школу, куда хотят отдать принца Джорджа

Для того, чтобы поступить в школу, в которую хотят отдать своего сына, 11-летнего принца Джоржа, Кейт Миддлтон и принц Уильям, нужно сдать академический экзамен, включающий исследование характера кандидата по всестороннему развитым личностям. В одном из вопросов, которые задают поступающим на собеседовании, могут поинтересоваться, кого школьник пригласил бы на званый обед.

Об этом рассказал соучредитель консультационной фирмы по вопросам образования Джеймс Митчелл в интервью HELLO. Сыну принца и принцессы Уэльских предстоит сдать тест Экзаменационной комиссии независимых школ, чтобы перейти из младших классов в старшую школу в Великобритании. Лишь после успешных результатов, он сможет принять участие во втором этапе, предусматривающем выход за пределы академических знаний.

"День оценивания "Teddies" – это не просто академический экзамен, это целостное исследование характера кандидата, воплощающее этос заведения, которое воспитывает всесторонне развитых личностей. Один из примеров вопроса, который задают будущим ученикам на собеседовании: "Если бы вы устраивали званый обед и могли пригласить кого угодно, живого или мертвого, кого бы вы пригласили?", – рассказывает Митчелл.

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Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям рассматривают одну из престижных школ Oundle в Нортгэмптоншире среди лучших вариантов для своего старшего сына. В учебном заведении создается сильное чувство сообщества и повышается экологическая осведомленность. Кроме того, школьникам, нуждающимся в эмоциональной поддержке, предлагается посетить индивидуальные занятия с психологом в специальной комнате и поиграть там с лабрадором.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что принц и принцесса Уэльские выбирают из двух колледжей для своего старшего сына.

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