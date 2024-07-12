''Кого хвалить? Родителей?'' Кто на самом деле должен работать над поделкой для детсада и что говорят украинцы

Когда дошкольники приносят в детский сад поделки на выставку, которые подписаны именами детей, но сделаны руками родителей, возникает вопрос кого хвалить в такой ситуации. Часто взрослые пытаются ускорить процесс работы и выполнить работу собственноручно, или переделывают изделие с нуля, чтобы оно было идеальным.

Дети получают такие задачи в садах для того, у малыша развивалось воображение, мелкая моторика и усидчивость. А в конце концов дошкольники не получают опыт творчества, ведь не приобщаются к нему, сообщает Новая украинская школа.

Одна из мам девочки, семья которой переехала из Харькова в Киев, поделилась, что ее ребенок причислен к двум учреждениям дошкольного образования. Однако в столичном детсаду детям задали сделать поделку только один раз за учебный год. В то же время, в харьковском, который работает онлайн, приходится делать их чаще. По словам женщины, воспитателям нужно присылать фото или видеоподтверждение.

Украинка говорит, что многие родители молчат, хотя, скорее всего, и возмущаются таким требованием. Однако, по ее словам, такое дело занимает достаточно времени у взрослых, поэтому лучше требование отменить.

"До февраля я делала эти задания и сдавала воспитательнице, но потом перестала, потому что нет на это времени. Думаю, все родители в глубине души возмущаются, потому что не хотят этого делать, но вслух никто не говорит. Мне кажется, что требование со стороны детсадов, когда нужно обязательно сдать поделку, стоит убрать. Зачем отнимать у родителей время?", – рассказала мама девочки.

Однако она замечает, что, возможно, когда взрослые создают поделки, ровно и четко все вырезая, то вспоминают свое детство.

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