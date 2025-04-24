Количество бюджетных мест в аспирантуру в 2025 году существенно снизится: какие специальности будут в приоритете

Министерство образования и науки планирует сократить количество бюджетных мест в 2025 году для поступающих в аспирантуру с 7 до 5 тысяч. Предпочтение будут отдавать инженерным и естественным специальностям.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время брифинга в Media Center Ukraine. Он также рассказал, что в этом году впервые появятся электронные кабинеты для поступающих в аспирантуру.

По словам чиновника, уменьшение количества бюджетных мест связано с тем, что 7 тысяч аспирантов в прошлом году было многовато.

"В прошлом году был огромный ажиотаж. Он был связан с скорее отсрочкой, чем с реальным желанием поступить. Но нужно, чтобы этих мест не было слишком много, чтобы аспирантура не использовалась не по назначению", – сказал Винницкий.

Он добавил, что на контракт можно будет поступить только на заочную или вечернюю форму обучения.

Также чиновник указал, что в этом году ажиотажа ожидается гораздо меньше, поэтому все, кто реально хочет писать диссертации, делать исследования, создавать инновации, будут иметь место в аспирантуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру будет проходить со 2 по 23 мая 2025 года. Дополнительный период продлится 16–17 июня, когда заявки смогут подать поступающие, которые не смогли сделать этого во время основного этапа.

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