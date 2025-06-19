Количество лицеев в Украине может сократиться до 2000: в МОН дали неутешительный прогноз

В Украине сократится количество академических лицеев примерно до двух тысяч. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Видео дня

В подкасте "Что там с НУШ" она отметила, что количество 10 и 11 классов, которые насчитываются сейчас в Украине, не соответствует демографической ситуации, поэтому будет происходить их логическое сокращение. Именно поэтому демография учитывается при проведении реформы старшей профильной школы.

"По состоянию на сейчас по проектным и утвержденным сетям это около 1800 академических лицеев. Прогнозируем, что должно быть не более 2 000 академических лицеев на всю Украину", – рассказала чиновница.

Она также поделилась, что с 1 сентября 2025 года стартует пилотирование первых 30 учебных заведений. Все лицеи отбирались на добровольной основе, с помощью команды и дополнительной внешней экспертизы специалистов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В то же время, к пилотированию в 2025 году не присоединяется Полтавская и Сумская области, зато есть Харьковская. По прогнозам образовательного ведомства, в 2026 году в проекте должны принять участие уже все области с максимально 150 школами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко поделился своими предположениями, что будет с образованием, если не провести реформу старшей школы. В частности, он указал, что иначе у старшеклассников будет продолжать падать мотивация к обучению. Ведь, им не интересно учить все, а то, что интересно, будет для них недоступным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!