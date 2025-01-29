Количество студентов в вузах установило антирекорд за последние 9 лет: официальные данные

В 2024 году в украинские университеты на первый курс бакалаврата поступили 197 тысяч студентов. Это количество абитуриентов является самым низким за последние девять лет.

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Об этом говорится в ответе государственного предприятия "Инфоресурс" на запрос СМИ. Отмечается, что среди поступающих в прошлом году было около 99 тысяч женщин и почти столько же мужчин.

При этом в 2023 году количество мужчин-поступающих было ориентировано на 46 тысяч больше количества женщин.

Для сравнения, в 2016 году в ЗВО на бакалаврат поступило 247 тысяч человек и дальше ежегодно количество постепенно снижалось. Эта тенденция сохранялась до 2021 года, когда в вузы поступили более 223 тысяч человек.

В 2022-м количество поступающих на бакалаврат в Украине резко возросло до 236 тысяч, а в 2023-м – до 281 тысячи.

В общей сложности шесть лет подряд до полномасштабной войны женщин было стабильно больше – в среднем 52,3%. А уже в 2022-2023 годах ситуация изменилась на противоположную – доля мужчин составила 52,7% и 58,2% соответственно.

Журналисты пишут, что такие изменения могут быть связаны с тем, что в апреле 2024 года народные депутаты отменили отсрочку от призыва в Сил обороны для поступающих в заведения высшего образования для получения второго, третьего образования или получения более низкого уровня, чем уже есть.

С тех пор обучение в университете может быть основанием для отсрочки только для тех, кто получает последовательное образование.

"Если поступает соискатель в магистратуру, предварительно уже проучившись в магистратуре, отсрочки нет. Если поступает, предварительно проучившись только на бакалаврате, отсрочка есть. Если последовательность образования отвечает, призвать не могут. Если не отвечает – могут", – пояснил замминистра образования и науки Михаил Винницкий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что университеты в Украине, где учится тысяча студентов и меньше – это не та среда, которая может развиваться. Более рационально функционирование вузов с более чем 10 тысячами студентов.

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