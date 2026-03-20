'Коллеги – это важно, но сделают ли они мне ремонт и полечат зубы?' Педагоги отреагировали на заявление Лещик о молодых учителях

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что на мотивацию молодых учителей, кроме заработной платы, влияет также атмосфера в коллективе и взаимодействие с коллегами, перегрузка из-за организации мероприятий, участия в них, отчетность и работа с документами, трудности взаимодействия с родителями и учениками, а также сложность карьерного роста. Все это сказывается на качестве работы, готовности педагогов развиваться и продолжать труд.

По мнению чиновницы для того, чтобы молодые специалисты оставались в школе и развивались, необходимо не только менять подход к оплате труда, но и помогать учителям через наставничество и реальные программы поддержки в учебных заведениях, а также восстанавливать конкурсы на должность директора. Такое мнение Лещик высказала на официальной странице Образовательного омбудсмена в Facebook.

У педагогов подобное заявление вызвало шквал критики. В частности, многие сетовали на то, что за наставничество нужно платить деньги, ведь это дополнительная работа. К тому же, подобные вещи не помогают молодым учителям, ведь на мотивацию, в большинстве случаев, влияет именно зарплата, ведь взаимодействие с коллегами "не сделает ремонт и не полечит зубы". Некоторые в комментариях под заметкой Освіта.ua указывал на то, что с подобными рекомендациями и подходами в школах скоро не останется учителей.

"Наставничество это дополнительная работа. За работу следует платить деньги! А в образовании главное Приказ издать о наставничестве и план написать".

"Какое наставничество? Кому оно помогает? Молодому учителю? А, я поняла, все проблемы сводятся лишь к тому, что старшие учителя как-то там завидуют младшим? A вот абсолютно нет. Старшие свой срок отмотали, а младшим отсидка еще будет. Еще преодолевайте эти тупые курсы, на которые ты волочишься после уроков, чтобы послушать это бла-бла. Раньше хоть с уроков снимали. И это только ради сертификата".

"Верните омбудсменку с неба на землю. Какая атмосфера в коллективе? Были на практике 2 наши выпускницы. Такие амбициозные, такие самоуверенные, как будто мы их не знаем. Карьера? Какая? Неужели все учителя мечтают стать завучами и директорами? Да с такой зарплатой в школах останутся только те, кому 1-2 года до пенсии и те, у кого бронь. А большинству родителей школа и учителя абсолютно по барабану – или им 20 лет, или 40, или 100".

"Скоро некому будет обучать детей с такими их глупыми законами, порядками, наверняка заменят омбудсменами".

"Да это же все равно, когда ты ходишь как бомж. Главное взаимодействия, сертификаты, курсы и остальное неземное. А вот деньги и учителя – это вещи несовместимые".

