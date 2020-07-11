Комаровский назвал дистанционное обучение катастрофой и "отправил" детей в школу

Известный доктор и блогер Евгений Комаровский выступил против дистанционного обучения в школах, назвав такой вариант катастрофой для Украины.

В эфире телеканала "Украина 24" Комаровский заявил, что "для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет".

"А вот обучение в домашних условиях – это реальная угроза и здоровью детей, и психическому здоровью родителей. Это катастрофа, по большому счету, для страны. Если дети учатся дома, а с ними рядом находятся взрослые, которые не работают, то это катастрофа для страны и для людей, поскольку они не имеют средств существования. А если родители оставляют детей и уходят работать, то это еще больший риск, потому что дети остаются без присмотра..." – считает Комаровский.

"Мы все должны готовиться, что 1 сентября дети идут в школу", – заявил он, отметив, что крайне необходимо подготовить надлежащие условия в школах для учеников.

Доктор также предложил использовать мировую практику и сделать возможным обучение для детей в школах на свежем воздухе "по максимуму".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по техническим причинам украинские школы не готовы к полноценному дистанционному обучению. Минздрав вместе с Минобразования обсуждают несколько режимов работы в школах.