Комаровський назвав дистанційне навчання катастрофою і "відправив" дітей до школи

Відомий лікар і блогер Євген Комаровський виступив проти дистанційного навчання в школах, назвавши такий варіант катастрофою для України.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Комаровський заявив, що "для більшості дітей коронавірус реальної загрози не несе".

"А ось навчання в домашніх умовах – це реальна загроза і здоров'ю дітей, і психічному здоров'ю батьків. Це катастрофа, за великим рахунком, для країни. Якщо діти навчаються вдома, а з ними поруч знаходяться дорослі, які не працюють, то це катастрофа для країни і для людей, оскільки вони не мають засобів існування. А якщо батьки залишають дітей і йдуть працювати, то це ще більший ризик, тому що діти залишаються без нагляду..." – вважає Комаровський.

"Ми всі повинні готуватися, що 1 вересня діти йдуть у школу", – заявив він, зазначивши, що вкрай необхідно підготувати належні умови в школах для учнів.

Лікар також запропонував використовувати світову практику і зробити можливим навчання для дітей в школах на свіжому повітрі "по максимуму".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що з технічних причин українські школи не готові до повноцінного дистанційного навчання. МОЗ разом з Міносвіти обговорюють кілька режимів роботи в школах.