Комаровский назвал главные минусы дистанционного обучения в Украине

Доктор Евгений Комаровский раскритиковал дистанционное обучение в Украине.

Как сказал он в интервью грузинскому каналу "Илион-ТВ", для ребенка онлайн-обучение вообще не имеет к обучению никакого отношения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И риски в том, что дети сидят дома, не общаются друг с другом, не формируют социальные навыки", – отметил Комаровский.

Чего лишается ребенок при обучении онлайн

По его словам, дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми.

"Ребенок, совершая что-то, глазами фиксирует лицо взрослого, на котором отображаются определенные эмоции. И ребенок, наблюдая за ответными реакциями взрослого, делает выводы "я правильно делаю или я неправильно делаю", – объяснил доктор.

Он добавил, что при дистанционном обучении ребенок лишается этой коммуникации.

"Когда они общаются через социальные сети, мессенджеры, видеоплатформы, не улавливаются глаза, мимика, интонация, когда одновременно могут активно учувствовать, перебивая друг друга. Это не общение, достойное человека", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ио. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет попросил местные органы власти найти возможность организовать на следующие две недели, до 25 октября, дистанционное обучение для детей.

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