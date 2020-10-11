Комаровський назвав головні мінуси дистанційного навчання в Україні

Лікар Євген Комаровський розкритикував дистанційне навчання в Україні.

Як сказав він в інтерв'ю грузинському каналу "Іліон-ТВ", для дитини онлайн-навчання взагалі не має до навчання жодного стосунку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І ризики в тому, що діти сидять удома, не спілкуються одне з одним, не формують соціальні навички", – зазначив Комаровський.

Чого позбавляється дитина під час навчання онлайн

За його словами, діти вчаться життя, спостерігаючи за дорослими.

"Дитина, здійснюючи щось, очима фіксує обличчя дорослого, на якому відображаються певні емоції. І дитина, спостерігаючи за реакціями дорослого, робить висновки "я правильно роблю чи я неправильно роблю", – пояснив лікар.

Він додав, що під час дистанційного навчання дитина позбавляється цієї комунікації.

"Коли вони спілкуються через соціальні мережі, месенджери, відеоплатформи, не вловлюються очі, міміка, інтонація, коли одночасно можуть активно брати участь, перебиваючи один одного. Це не спілкування, гідне людини", – зауважив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет попросив місцеві органи влади знайти можливість організувати на наступні два тижні, до 25 жовтня, дистанційне навчання для дітей.

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