Комаровский оценил угрозу игры 'Красная дверь, желтая дверь', которая напугала родителей во всем мире

Игра "Красная дверь, желтая дверь" крайне маловероятно нанесет вред психически и физически здоровому ребенку. В то же время мальчики и девочки, которые имеют сосудистые патологии, неврологические расстройства, проблемы с психикой, иногда могут давать неадекватные реакции.

Видео дня

Об этом рассказал украинский детский врач Евгений Комаровский в Instagram. По его словам, подростки, часто, чтобы не отставать от сверстников, могут рассказывать о различных "страстях", которые они видели, имитировать неадекватные реакции, головокружение, страх и т.д.

"Если речь идет о здоровом ребенке, со здоровой психикой, крайне маловероятно, что трение, даже очень интенсивное, и вопросы товарища способны нанести серьезный вред его здоровью", – говорит Комаровский.

"В то же время, дети с сосудистой патологией, с неврологическими расстройствами, с проблемами с психикой, иногда могут давать неадекватные реакции. И при этих реакциях может появляться реальное головокружение, реальный риск падения. При этих реакциях выражена, возможно, сонливость. Когда ребенка буквально не удается разбудить, иногда имеет место галлюцинации, интенсивная головная боль. Потом уснуть ребенок не может дома, если здесь не заснул", – добавляет он.

В то же время врач отмечает, что все им описанное неприятно, однако реальной угрозы жизни и здоровью в большинстве случаев не представляет.

Он привел в пример, когда яркое интенсивное мигание света не наносит вреда для большинства людей. В то же время, те, кто имеет эпилепсию, могут получить судороги.

"Здоровому человеку от трения и причитания загробным голосом ничего не будет. Но если есть провоцирующие факторы, возможны негативные реакции", – объясняет Комаровский.

Несмотря на это, он обратил внимание родителей на несколько моментов. В частности, при появлении реальных головокружений у детей может возникнуть риск травмы, а это уже приводит к серьезной опасности.

Кроме того, подростки нередко пытаются увеличить вероятность появления нежелательных реакций. Для этого они могут употреблять различные стимуляторы, такие как энергетические напитки, алкоголь, таблетки и т.д. Это все создает дополнительные риски, и именно это следует учитывать родителям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские родители забили тревогу из-за опасной игры с TikTok "Красная дверь, желтая дверь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!