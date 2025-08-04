Комнаты без окон, мизерная зарплата и работа по 6 дней: психолог поделилась опытом собеседования в частном детсаду и вызвала дискуссию

Украинский психолог Евгения Босак рассказала о собеседовании в частном детском саду. По ее словам, в учебном заведении она увидела очень маленькое здание, где были маленькие комнаты с небольшим окошком и где невозможно проводить занятия.

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Об этом Босак рассказала в заметке в TikTok. Она также отметила, что детям было настолько жарко, что у них были красные щеки и они имели дискомфорт находясь в такой среде. Кроме того, специалисту предложили работать шесть дней в неделю с зарплатой в 10 тысяч гривен.

"Когда я пришла на собеседование, я увидела просто максимально маленькое здание с маленькими комнатками, где вообще невозможно проводить хоть какие-то занятия. Детей куча, рабочих множество просто, но комнатки максимально маленькие, в них даже дышать невозможно с одним окошком. а иногда в комнате вообще нет окна. Я видела тех бедных детей, и видела, насколько им жарко, все их щечки были максимально красненькие, потому что им было действительно не очень комфортно в таких условиях", – рассказала психолог.

"Мне предложили делать 5 дней в неделю, иногда 6, когда работы очень много. И одно из правил – делать в субботу. Выходные были всегда понедельник и воскресенье. Я написала, что для меня желательно получать хотя бы от 15 тысяч гривен в месяц. Когда она просмотрела мой листочек с пожеланиями, она сказала: "Извините, мы не можем вам дать 15 тысяч гривен и даже в перспективе 20 тысяч гривен не можем дать, потому что сейчас наши воспитатели получают 10 тысяч", – добавила она.

Психолог также поделилась, что все материалы для детей по условиям договора она должна готовить сама, ведь учебное заведение не имеет протокола и материалов.

Украинцы высказали свое мнение относительно такой ситуации.

"Я работаю уборщицей и получаю 15000 грн, как может психолог детский зарабатывать 10 000?"

"Частный сад с зарплатой работников 10 000? Это что-то очень странно".

"А что теми 10 тыс. делать? Дорога туда и обратно плюс купить что-то поесть".

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