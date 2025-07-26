''Наденьте это платье в другой день!'' В сети разгорелась громкая дискуссия из-за дресс-кода на выпускной в детском саду

Украинская мама девочки Юлия Потачук рассказала о случае в детском саду, где ее дочери не разрешили надеть платье, которое выбрала девочка, на выпускной. Так воспитательница посоветовала прийти в нем в другой день, ведь на празднике предложили одеть детей в тематические цвета.

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Об этом Потачук написала в Тhreads. По ее словам, одна из мам, которая якобы дружит с воспитательницей, сделала замечание женщине и сказала, что детей нужно направлять. Обсуждение происходило в родительском чате, после чего эту группу закрыли и родителям не позволили прийти на выпускной.

"Мы купили платье заблаговременно, так как оно шло из Китая, именно такое как мечтала моя дочь. Тут в родительском чате начали обсуждать выпускной, тематику и организационные моменты. Я сразу написала, что у нас есть наряд еще до того как ввели дресс код. Тут одна мама написала давайте сделаем розово-фиолетовые пастельные цвета. Я сказала, извините, мы можем надеть мантию этого цвета, и у нас уже есть черное платье. Воспитательница написала, чтобы я это платье для дочери надела в другой день", – рассказала Потачук.

"Мама другой девочки написала, что детей нужно направлять. Я отстояла свое мнение, сказала, дочь придет в том о чем мечтала, или мы не придем! И мама написала, что у моей дочери не ДН и ее дочь не будет массовкой для моей. Закрыли группу и запретили приходить на выпускной родителям! Потом вижу у той мамы и воспитательницы вместе дела какие-то", – добавила она.

Сообщение собрало более 300 тысяч просмотров. Кроме того, пользователи соцсети выразили возмущение по поводу таких действий в саду и поддержали маму. В то же время, некоторые писали о том, что выпускной в детском саду с пышными платьями – это слишком.

"Надела бы то платье, которое хочет! У нас тоже похожая ситуация была. Тогда дресс-код входил только в моду. А черное выпускное – вообще нонсенс. И была моя "черная ворона" среди розово-белых-пудровых птичек. И знаете что, нам было все равно!"

"Боже, какой маразм. Имели выпускной в англ. саду 2 дня назад. Что ребенок выбрал, в том все счастливые пришли. Супермены, фермер в резинках, девочки в платьях обычных. Все счастливые бегают, хохочут. Нафига ребенку и цветовая гамма".

"У меня единственный вопрос: для кого устраивают выпускные? Для детей или родителей? Ответ очевиден. Какие, извините, дрескоды? Забейте и идите на праздник, получайте удовольствие вы и ваш ребенок".

"Меня максимально вкурвляет эта "традиция" с цветовой гаммой и подбором костюмов. Ну реально... Каждый имеет право надеть то, что есть дома и то, что хочется. В такой ситуации мои дети бы тоже пришли в чем хотели или не пришли бы вообще".

"Боже какой трэш с украинскими садиками. В нашем британском выпускной был в виде пикника с родителями – в удобной для всех одежде".

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