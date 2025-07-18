''На собеседовании очень удивились, что он не умеет читать''. В сети возникла дискуссия из-за шестилетнего мальчика, который идет в 1 класс

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия из-за шестилетнего мальчика, который пойдет в первый класс. Так, на странице сообщества мам Ивано-Франковска женщина обратилась за советом к украинцам, ведь ее сын проходил собеседование в частной школе и там удивились тому, что он не умеет читать.

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В заметке указано, что мама мальчика считает, что этому навыку должны учить именно в школе и попросила советов у пользователей соцсети. В частности, она стала думать над тем, чтобы, возможно, сменить школу.

"Очень прошу совета у других мам. Сын идет в частную школу в 1 класс. На собеседовании очень удивились, что он еще не умеет читать. Объяснили тем, что детки все читающие и ему может быть трудно. Я что-то всегда думала, что этому должны научить как раз таки в школе. Он очень ловкий, умный, но читать не хочет вообще. Сейчас ему 6,3 года", – говорится в сообщении.

Мнения украинцев разделились, кто-то сетовал на то, что в 6 лет ребенок уже должен уметь читать, а кто-то говорил о том, что не все посещали садик, чтобы успеть овладеть необходимыми навыками перед школой.

"В 6,3 года не читать?? А вы чем занимались с ним? Возле песочницы сидели и возле телефона?"

"Конечно же, лучше дать ребенку в руки смартфон или iPad. И не пишите, пожалуйста, что это не так. 90% мам так и делают. А чтобы ребенку было интересно сложить буквы в слоги на магнитной доске, то это же надо побыть с ребенком, самой поработать".

"В Ивано-Франковске в частных школах требуют чтобы дети уже читали, в государственных этому учат в 1-х классах".

"Сын идет в первый класс. В садик не ходил, но посещал маленькую школу, там научился читать, уже полноценно читает сказки. Но мне вот тоже интересно, как с этим в школах: ребенок уже должен уметь читать или их там будут учить. Потому что когда-то этому учили в садиках".

"Школы хотят, чтобы им было легче с детьми, учить читать их работа, ребенок не обязан уже все знать в первом классе. Часто детям, которые уже все знают в школе просто скучно и они безобразничают, а не учатся".

"А зачем вам такая школа? Мой малой тоже не умел читать, когда шел в школу. И учительница – да(!) не я, не какой-то дополнительный репетитор, а именно учительница младших классов научила его читать. В конце 4 класса малой уже участвовал в конкурсе на скорость чтения. И занимал призовые места. Поэтому ищите по отзывам, где есть нормальная учительница, и без понтов".

"Нам вообще директор сказала, если за первые две недели обучения, сын не научится читать по слогам, его отчислят из школы, я в шоке".

"Моя шла в 1 класс в 5.8, не умела читать, и писать. Сейчас в 7 классе, работает согласно программы, средний балл – 92. Это вообще задача школы – учить читать и писать. Не понимаю, почему это перекладывают на родителей".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за школьников, которые в 5– 7 классах не умеют читать.

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