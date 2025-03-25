Кому-то весело, кто-то испугался: видео 'недели стиля' в школе Тернопольской области взбудоражило сеть

В Гусятинской школе Тернопольской области перед каникулами сделали неделю стиля, когда дети и учителя подбирали тематическую одежду и знакомились с разными стилями. Так, на четвёртый день школьники и педагоги демонстрировали молодежные субкультуры.

Видео дня

Видео нарядов, которые выбирали участники образовательного процесса, выложили в Facebook. В целом, такая идея украинцам понравилась, однако одежду в этот день оценили не все. Так, некоторые называли это "мракобесием" и "сплошной чернотой". Более того, пользователи сети немного испугались происходящего в школе.

"Сплошная чернота. Это какой-то ужас. А та, что с рогами? Как может нормальный человек высадить себе на голову рога? Люди! Что творится с вами? И это в учебном заведении".

"Что за мракобесие в школе? И эту чертовщину вы называете креативом? Что вы культивируете среди детей? Опомнитесь".

"Я думаю, что лучшая тематика – это украинский народный костюм. Война показала все субкультуры вместе взятые. Всем не хватает позитива и украиноведения. Такое впечатление сложилось, что скоро будет нашествие чертовщины".

Кроме того, пользователи соцсети обратили внимание, что на странице выложили такое провокационное видео, а других не нашли. Однако выяснилось, что видеоролики с другими днями недели можно посмотреть на официальном сайте. В сообщении школы отмечено, что выбранные стили не навязываются детям, а только демонстрируются с целью ознакомления.

Нашлись и те, кто поддержал идею такого переодевания.

"Классно. Посмотрела на странице заведения видео с недели стилей. Очень креативно, творчески и запомнится лучше, чем параграф из учебника или презентация с экрана".

"Большое вам спасибо. Вы столько придали положительные эмоции, так умело воссоздали стиль определенной эпохи, продемонстрировали высокие знания в исполнении. Хотелось смотреть еще раз и еще раз. Это очень здорово. Здоровье вам всем и мирного нам неба".

"Я хотела бы вернуться в юность в такую школу! Вы крутые и дети 100% к вам ходят с удовольствием".

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