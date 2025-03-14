'Нет домашнего задания': сеть растрогало видео с украинской школьницей, которая вытащила 'счастливый билет'

Учительница начальных классов Татьяна Шулдык из Хмельницкого предложила одной из школьниц выбрать листок бумаги, который определит, будут ли ученики иметь домашнее задание. Однако дети не знали, что на обоих стикерах было написано "Нет домашнего задания". Все считали, что девочка вытащила счастливый билет.

Видео дня

На видео в Instargam видно, как обрадовались школьники такой удачи, они сразу же начали радоваться и подбежали обнимать одноклассницу. Украинцы в комментариях под сообщением не могли сдержать эмоций, ведь их очень растрогала искренняя реакция школьников.

"Подумала, что так можно поднять немного статус ребенка, с которым меньше всего общаются в классе, и он немного увереннее будет себя чувствовать, и для них хоть на время как герой будет".

"Этот подход мне понравился, педагогическое поднятие ребенка и зарождение уверенности, что я подметил. Более того, ребенок почувствовал, как он внес свой вклад в социум, это отдельный вид наслаждения, в дальнейшем возможно и сам будет проявлять инициативу в активной жизни класса".

"Мальчик, который первый обнял, – этот поступок нельзя отдельно не заметить, искренность эмоций".

"Смотрите, как все искренне обнимают эту красотку! И никто не догадывается, что обнять надо учительницу".

"А учительница – молодец! Сколько радости у детей от такого простого решения".

"Эти глазки. Она так волновалась. Но "угадала". Радуюсь, что появляется новое поколение учителей, которые действительно любят детей и стремятся привить им любовь к учебе".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть покорило видео из школы в Умани, которое сняли на перемене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!