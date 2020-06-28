Конь: породы и интересные факты

Кони – четвероногие животные, которые выделяются своей стройностью и имеют отлично развитую мускулатуру. Когда-то они были главным видом транспорта для людей. Они также выполняли многие работы для людей на протяжении многих лет.

Кони в основном едят сено и травы. Они также любят бобовые, как горох и фасоль, яблоки и даже морковь. Иногда их кормят зернами, такими как кукуруза или овес.

С тех пор, как человек приручил лошадь, в природе действительно диких лошадей, которые не вымерли, почти не осталось. Однако известно о лошадях Пржевальского, которые остались единственным видом дикой лошади, что существует на свободе. В Украине лошадей Пржевальского разводят в заповеднике Аскания-Нова. Также существует дикая популяция в Чернобыльской зоне отчуждения. А больше о популяции животных можно узнать благодаря онлайн уроку за 7 класс по биологии на тему "Понятие о популяции".

Породы лошадей

Существует более 300 различных пород лошадей. Породы лошадей зависят от размера, цвета и навыков. Существует три основных типа пород лошадей: горячая кровь – это быстрые кони, разведенные для скачек. Холодную кровь, как правило, разводят для силы и тяжелой работы. Теплая кровь является комбинацией двух других типов и часто используется для соревнований по езде на лошадях.

По назначению лошади делятся на верховые, упряжные, вьючные, рысистые, скаковые. По зонально-климатическому признаку на лесные, горные, степные. По методу разведения на заводские, табунные, культурно-табунные.

Названия лошадей

В зависимости от того, какого пола лошадь и сколько ему лет, животные имеют различные названия:

Жеребенок – лошадь возрастом менее года.

Лошак – молодой конь в возрасте от одного до двух.

Кольт – лошадь-мужчина младше четырех лет.

Филли – самка моложе четырех лет.

Жеребец – самец лошади старше четырех лет.

Мерин – кастрированный самец лошади.

Кобыла – самка лошади старше четырех.

Масти лошадей

В зависимости от цвета лошади имеют разные названия. Приведем примеры наиболее популярных:

Буланый – имеет песочный цвет тела, но черную гриву, хвост и голени.

Каштан – красного цвета, без черного.

Гнедой – имеет черные конечности и темно-рыжое тело.

Вороной – полностью черный.

Паломино – имеет светло-золотистый цвет.

Пинто – разноцветный конь с пятнами красного, коричневого, белого и/или черного цветов.

Конь соловой масти – полностью белый.

Вороной конь Kolobok.ua

Пони

Пони – просто маленький конь. Существуют определенные породы лошадей, которые являются маленькими, и их, как правило, называют пони. Их высота не превышает 150 см. Максимальная продолжительность жизни – 45-50 лет.

Ранее пони использовались как тягловые животные в шахтах и рудниках, их разводили для детского конного спорта, как домашних любимцев или для выступлений в цирке.

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